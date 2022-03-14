Убивают себя сами: на Сумщине оккупанты устроили кровавый бой

Оккупанты стреляют сами по себе / Facebook/Сухопутные войска ВСУ

Российские оккупанты устроили бой среди своих в Сумской области. Вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную".

Как сообщил в воскресенье, 13 марта, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, многие "воины" путинской армии сами сдаются в плен. Между ними нет связи и понимания.

"Позавчера ночью вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" под Старым селом и еще раз устроили бой сами с собой. Россияне убивают друг друга. Красота!" – сообщил чиновник.

Также, по словам Живицкого, утром 13 марта оккупанты пытались прорваться в Сумы, обстреливали из САУ один из блокпостов. Но украинские военные успешно дали им отпор. Кроме того, оккупанты в Сумском районе разбомбили мирное фермерское хозяйство, а в селе Бытица без крыш и окон осталось около 20 частных домов.

Напомним, Залужный показал на видео работу Байрактара. На кадрах представлено уничтожение пункта артиллерии врага.

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