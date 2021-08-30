Удар по Украине в ЕСПЧ: у Лаврова рассказали о "крайней мере" с иском РФ

В РФ подали иск против Украины в ЕСПЧ

В России прокомментировали подачу иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины.

Об этой цели заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, передает РИА Новости.

"Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий", — подчеркнул дипломат.

Лукьянцев добавил, что иск России к Украине в ЕСПЧ — крайняя мера и продуманный шаг.

"Это в общем-то шаг, на который Россия пошла осознанно, он является продуманным. Достаточно долго шла подготовка такого шага. При этом можно сказать, что в общем-то это крайняя мера, потому что, как известно, Россия до этого в международные органы не обращалась", — заявил он.

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По его словам, прогнозировать ситуацию относительно процедуры рассмотрения жалобы сейчас сложно. Он добавил, что факторы, заставившие Россию пожаловаться на Украину в ЕСПЧ, "лежат на поверхности".

Иск России против Украины в ЕСПЧ:

Как сообщал Главред, 22 июля РФ подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины, в которой обвинила государство по 10 пунктам. В частности, в документе упоминается "ответственность власти Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми" во время событий на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в рамках проведения АТО.

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Кроме этого, российские власти выдвигают к Украине и множество других серьезных претензий – якобы официальный Киев допустил сбитие лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года в небе над Донбассом, блокировку Северо-Крымского канала, и якобы дискриминирует русскоязычное населения и бизнес.