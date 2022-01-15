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Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

15 января 2022, 20:40
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Правоохранители нашли нетрезвую женщину с ножом в руках, а рядом - мальчика, одежда которого была в крови.

Женщина ранила ножом своего сына / Facebook/UA.KyivPolice

В Киеве задержали нетрезвую уроженку Житомирской области 1980 года рождения, которая ударила ножом своего 4-летнего сына.

Как рассказали в полиции Киева, правоохранителям поступило сообщение от женщины о том, что она приехала в столицу вместе с 4-летним сыном, чтобы разыскать своего мужа, не платящего алименты.

При этом женщина рассказала, что не знает, где оставить ребенка. По вызову немедленно выехали ювенальные инспекторы.

Прибыв на Привокзальную площадь, полицейские не нашли женщину с ребенком, однако установили личность мужчины, который на момент звонка в полицию находился рядом с ними.

Зайдя в дом правоохранители увидели нетрезвую женщину с ножом в руках, а рядом - мальчика, одежда которого была в крови.

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Полицейские отобрали нож у злоумышленницы и вызвали врачей. По предварительному заключению медиков, у ребенка непроницаемое ранение спины. Пока мальчику ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

/ Facebook/UA.KyivPolice

Задержанную доставили в управление полиции. Ювенальные полицейские составили акт об изъятии ребенка и в ближайшее время работники социальной службы решат вопрос, где в дальнейшем будет находиться мальчик.

/ Facebook/UA.KyivPolice

Ранее сообщалось о том, что в Черкасской области мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу. Он нанес ей удары ножом в живот на глазах у ее двух малолетних детей, младшая из которых – дочь мужчины.

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