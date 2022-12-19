Удары дронов РФ по энергообъектам: в Киеве и 10 областях аварийное обесточивание

Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах.

В Украине аварийные отключения после ударов РФ / ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

В 10 областях и Киеве, в понедельник, 19 декабря, из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии.

"По состоянию на 11:00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении НЭК Укрэнерго в Telegram.

Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объемы повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

Также сообщается, что в южном и восточном регионах Украины враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения.

В настоящее время самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

В Укрэнерго добавили, что приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры, восстанавливать энергоснабжения бытовым потребителям могут длительное время.

"Несмотря на все повреждения, энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью", — отметили в компании.

Напомним, утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки баражирующими боеприпасами "Шахид".

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силам ПВО удалось сбить 9 вражеских дронов.

"В Киеве идет воздушная тревога. Враг атакует столицу боражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. В настоящее время в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, в столице прогремели мощные взрывы около 04:28 часа утра, а также около пяти часов утра. Сообщается, что был "прилет".

В Сети появились фото пожара после одного из взрывов.

Напомним, ранее в Киеве ввели новые графики отключений электроэнергии, которые вызваны обстрелами оккупантами РФ объектов гражданской инфраструктуры в Украине.

Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате последних террористических обстрелов РФ.

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