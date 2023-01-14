Угроза мощного ракетного удара: РФ готова атаковать с воздуха и с моря

В воздух поднялись 17 российских стратегических бомбардировщиков, предупредил Виталий Ким.

РФ вывела море носители крылатых ракет / mil.ru

Стратегические бомбардировщики РФ – носители крылатых ракет, поднялись в воздух в субботу утром, 14 января.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал в Telegram.

По его данным, в воздух поднялись 17 российских стратегических бомбардировщиков Ту.

"17 Ту в воздухе", - написал он.

Кроме того, в субботу утром в Чёрное море вышли российские носители "Калибров".

Общий залп, предварительно, 8-14 ракет. Такую информацию опубликовал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Кроме того, в Сети также сообщили о том, что РФ вывела в море подводные лодки - носители крылатых ракет.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Напомним, в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки украинские защитники уничтожили в небе над Киевом семь вражеских воздушных целей. В трех районах столицы есть разрушения в результате падения обломков российских ракет.

В ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

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