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Угроза наступления войск РФ на Купянск: в Харьковской ОВА сделали заявление о ситуации

8 декабря 2022, 19:09
Купянск сегодня остается действительно горячим направлением, однако силы обороны Украины держат свои позиции, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Синегубов, Купянск
ВСУ держат Купянск, о наступлении войск РФ речи не идет - Синегубов / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Оснований говорить о наступлении оккупационных войск России на Купянск на данный момент нет. Купянское направление остается горячим, однако ВСУ держат свои позиции и располагают достаточными силами и средствами, чтобы отбивать атаки оккупантов. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что российская армия по-прежнему вынашивает планы по оккупации Харьковской области. Украинские войска усиливают линии обороны и строят фортификационные сооружения.

"Купянск на сегодняшний день – действительно горячее направление. Да, линия фронта после успешного контрнаступления ВСУ сместилась. Поэтому мы не останавливаемся в строительстве фортификационных построек, линии обороны усиливаются. Ведь прекрасно понимаем, что своих планов россияне по Харьковщине не изменили", - объяснил ситуацию чиновник.

По его словам, о наступлении войск РФ на Купянск на данный момент речи не идет. ВСУ держат позиции, есть силы и средства сдержать врага на этом и других направлениях.

"Поверьте, наши ВСУ держат позиции, идет контрбатарейная борьба. Ни о каком наступление россиян на Купянск и речи идти не может. У нас достаточно сил и средств на этом и в других направлениях, чтобы отражать врага", - добавил глава ОВА.

Также он сказал, что российские оккупанты продолжают воевать путем террора. Власти продолжают проводить добровольную эвакуацию жителей Купянского района.

"Вместе с тем, мы понимаем, что, к сожалению, страдают мирные жители и гражданская инфраструктура. Ибо по-прежнему российская армия "воюет" путем террора. Мы продолжаем добровольную эвакуацию жителей по этому направлению", - подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предположил, что оккупационные российские войска могут пойти в наступление на Купянск. По его словам, они сконцентрировали большие силы в районе Сватово.

"Очень много сил и средств стянули в район Сватово. Возможно, у них есть какая-то сумасшедшая идея контрнаступления на Купянск. Я уже ничему не удивлюсь из таких выходок российского командования. Но они стягивают туда и технику, и войска. Такое впечатление, что вроде бы как даже планируется попытка контрнаступления", - подчеркнул Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона UA Разом.

ВСУ освободили Купянск

Силы обороны Украины 10 сентября вошли в Купянск Харьковской области. Там был установлен флаг Украины. Купянск – город стратегического значения. Российские оккупанты захватили его еще в начале войны и использовали для обеспечения работы логистики своей группировки на Харьковщине.

Армия Украины контролировала правобережную часть Купянска, шли бои за полное освобождение города. Украинские войска 16 сентября форсировали Оскол и выбили российские оккупационные силы с левобережной части. После этого Купянск был полностью освобожден.

27 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ВСУ освободили Купянск-Узловой – населенный пункт, где находится одна из самых крупных железнодорожных логистических развязок в Харьковской области. Враг тщательно оборонял точку, чтобы сохранить снабжение своих войск.

Другие новости:

Купянск Харьковская область война России и Украины Олег Синегубов
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