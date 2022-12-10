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Угроза пусков с Каспия: появился прогноз сроков новой массированной ракетной атаки РФ

10 декабря 2022, 18:51
Роман Свитан не исключил, что атаки РФ будут примерно такого же уровня, как и предыдущие.
Роман Свитан, запасы ракет
Роман Свитан спрогнозировал сроки нового ракетного удара РФ / Коллаж УНИАН

Вероятные сроки нового массированного ракетного удара РФ по Украине спрогнозировал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его мнению, российские захватчики могут нанести еще несколько массированных ракетных ударов по Украине. Такое мнение он высказал в комментарии Каналу 24.

Эксперт не исключил, что атаки будут примерно такого же уровня, как и предыдущие – не более 100 ракет с периодичностью 1 атака в 2 недели.

"Скорее всего, если они и подготовятся к какой-то атаке, то она будет через 7 – 10 дней", - – предположил он.

Собеседник уточнил, что перемещение военных ракетоносцев РФ в Мурманск не повлияет на вражеские атаки – они могут вернуться на аэродром "Энгельс", зарядиться там и выполнить пуски над Каспийским морем.

"Логистика здесь очень простая, поэтому само перемещение самолетов не сыграет роли в принятии решения для атаки", – добавил Свитан.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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