Угроза ядерного удара: что известно о российской ракете РС-26 "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов.

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Что известно о РС-26 "Рубеж" / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

В украинском инфопространстве появилась информация о том, что РФ якобы планирует ударить по Украине стратегической баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Главред узнал, что это за ракета и действительно ли они так опасны.

Что известно о РС-26 "Рубеж"

Как отмечает Википедия, РС-26 "Рубеж" - российский проект подвижного ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Ракета может бить по целям на расстоянии 2000-6000 километров. Стартовая масса - не менее 40 т.

По данным российских СМИ, конструкция ракеты комплекса "Рубеж" сохраняет определенную преемственность с конструкциями ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Ракета имеет 2-3 ступени и модули разведения боевых блоков, мощностью 0,3 Мт каждый. Корпус ракеты удлинен с целью размещения боевой нагрузки нового типа, оснащенной собственными двигателями.

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Ракета оснащается головной частью индивидуального наведения и якобы имеет комплекс средств преодоления противоракетной обороны.

Defense Express отмечает, что РФ якобы готовится осуществить тестовый запуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Учитывается и то, что РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов.

Отмечается, что создание РС-26 "Рубеж" началось не позднее 2006 года. Разработку держали в секретности из-за нарушения договора РСМД. Первый пуск был осуществлен 27 сентября 2011 года, а создание завершили в 2015 году. В 2018 году ее якобы исключили из программы вооружения до 2027 года и сосредоточились на "Искандер-К". В июле этого года Кремль заговорил о необходимости возобновить производство ракет средней и меньшей дальности для РС-26 "Рубеж".

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