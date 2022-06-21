Украина может подписать с РФ мирный договор: у Зеленского назвали условие

Подоляк назвал условие, при котором Украина подпишет с РФ мирное соглашение / Reuters, ОПУ

Украина и Россия могут подписать мирный договор. Однако это возможно лишь в том случае, когда украинские территории будут освобождены, а территориальная целостность страны будет восстановлена. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает NewsMaker.

Таким образом, можно предположить, что подписание мирного договора произойдет лишь после поражения России. Сейчас подобные соглашения являются "бесперспективными и невозможными".

"Остановить сегодня войну значит полностью отказаться от возвращения своих людей в Украину. Никто не поедет, например, в Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, в любые города рядом с линией раздела, потому что гражданин Украины понял: в любой момент может начаться война с прежней интенсивностью. Россию никто не удержит в этом случае. Мирный договор возможен только в случае, когда территориальная целостность Украины будет восстановлена, и когда Россия потерпит неизбежное поражение", — сказал Михаил Подоляк.

Украина будет согласна продолжить переговоры лишь после усиления своей позиции. Помочь этому может западное оружие.

"Переговорный процесс – это вопрос столкновения позиций. Если ты находишься в заведомо слабой позиции, то в переговорный процесс ты зайдешь с той же позиции и получишь только ультимативные требования. Усиление нашей позиции возможно, если на восточном фронте мы получим равноценный объем оружия. поражение России, и тогда переговорный процесс будет выглядеть по-другому: он будет не ультимативным, хоть и конфликтным, но с позиции украинского доминирования", — добавил Подоляк.

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Напомним, глава фракции Слуга народа и глава переговорной группы с РФ по войне Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией относительно войны после ряда контратак ВСУ, когда украинские военные будут иметь более сильные позиции на фронте.

Позже стало известно о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может стать посредником в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной. При этом прямо сейчас эта тема не обсуждается.

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