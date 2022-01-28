Украина оказалась одной из самых непьющих стран Европы: что может занижать показатели

Украина оказалась одной из самых непьющих стран Европы / blog.nebula.org

Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"8,6 л алкоголя ежегодно выпивает каждый украинец в возрасте от 15 лет, подсчитала Всемирная организация здравоохранения. Однако, как оказалось, мы не такая уж пьющая нация. Среди 39 европейских стран, которые исследовались, Украина занимает 35 место", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНазваны пять главных симптомов повреждения печени алкоголем

Как предположили в Счетной палате, существенно занижать показатели может неучтенное потребление нелегально производимого и ввезенного алкоголя.

"Специалисты Счетной палаты обнаружили, что Минэкономики, налоговая и таможня недостаточно анализировали объемы нелегального производства и импорта в Украину спиртного. Его доля, по оценкам экспертов, может составлять от трети до половины потребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции", - добавили в Счетной палате.

Реклама

Также все еще должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через интернет.

"Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним", - резюмировали в Счетной палате.

Напомним, ранее ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

Позднее ученые из Университета Глазго установили - употребление вина вместо пива или любых крепких спиртных напитков дает полезный эффект для организма.

Читайте также: