УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

18 сентября 2021, 21:06

В страну могут попасть только те украинцы, у которых есть COVID-сертификат.

Латвия
Латвия изменила првила въезда для украинцев / Reuters

Латвия внесла Украину в список стран, несущих серьезный риск для здоровья местного населения. Таким образом, начиная с 18 сентября этого года в страну могут попасть только те украинцы, у которых есть COVID-сертификат.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Латвии в Facebook.

Отныне без уважительной причины, а также туристам, въезд разрешен только при наличии COVID-сертификатов стран-членов ЕС, Швейцарии и Великобритании или COVID-сертификатов, полученных в мобильном приложении "Дія". При этом для последних обязателен QR-код для проверки и совместимости с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

"Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в страну", - указано в сообщении.

Если же сертификатов нет, то въехать в Латвию могут только:

Реклама

водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику или уезжающих из нее для выполнения своих рабочих обязанностей;

члены семей граждан ЕС / ЕЭС / Швейцарии (супруги, дети до 21 лет и лица, находящиеся под опекой или опекуны)

резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание / пребывание в Латвии;

лица, получившие положительное решение Управления по делам гражданства и миграции Латвии о выдаче вида на жительство;

дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, возвращающихся из стран своей аккредитации, или въезжающих в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;

лица, цель поездки которых - гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника)

работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;

спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику связано с участием в международном спортивном мероприятии, организованном спортивной федерацией или его членом как аккредитованных лиц в соответствии с процедурами, указанными в Законе о спорте;

студенты очной формы обучения и студенты по обмену (если вуз или колледж выдали письменное подтверждение о зачислении студента, а также прибытие в Латвию необходимо для освоения учебной программы;

на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с Инспекцию здравоохранения Латвии;

работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии)

лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения, зарегистрированного в Реестре научных учреждений, для реализации научно-исследовательского проекта.

авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

Эти категории граждан Украины могут попасть в Латвию по следующим требованиям:

наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведен не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы;

повторном тесте по прибытии в Латвию;

прохождении самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на COVID -19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста отрицательные).

Также, перед прибытием в Латвию, не ранее, чем за два дня до приезда, необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

Напомним, 9 сентября нынешнего года власти Польши открыли границы страны для украинцев.

В посольстве Украины в Польше особо уточнили, что для граждан, которые въезжают в эту страну, срок десятидневного карантина будет сокращен ‒ если у них отрицательные результаты теста на коронавирус COVID-19. Причем он должен быть сделан не позднее, чем через неделю с момента въезда на территорию Польши.

viber
Латвия разрешение на въезд
Сейчас вы просматриваете новость «Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90%Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90% Выбросил тело в лесополосе: отец задушил своего трехлетнего сына на СумщинеВыбросил тело в лесополосе: отец задушил своего трехлетнего сына на Сумщине Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябреУдар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре Почему Россия захотела переселять к себе жителей ДонбассаПочему Россия захотела переселять к себе жителей Донбасса Суровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в УкраинеСуровые морозы исчезнут: синоптик рассказал о предстоящей зиме в Украине

Последние новости

21:27

Стало известно, кем была украинка, сорвавшаяся со скалы Испании из-за селфи

21:06

Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

20:59

Гибель троих коммунальщиков: стала известна причина жуткой трагедии в Кривом Роге Видео

20:31

Поехал на красный: одесский коп спровоцировал смертельное ДТП

20:24

Прекращение транзита газа: в Минэнерго предложили неожиданный ответ на шантаж Газпрома Видео

Реклама
20:02

"Аннексия Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛО

19:52

"Талибан" довел: афганский подросток три дня ехал под прицепом грузовика Видео

19:36

Выборы в Госдуму: жителям ОРДЛО в Ростовской области массово раздают паспорта РФ Видео

19:33

Как распознать самый страшный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы Видео

19:27

Зеленскому нужен был смысл своего президентства, и он его нашел мнение

19:00

В Затоке застрелили хозяина кафе: напали прямо у бара Видео

18:59

Более 100 единиц техники и вертолеты: Украина провела масштабные боевые учения у границ России Видео

18:57

Ударит "холодяка", зальют дожди: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Видео

18:50

Названа самая эффективная вакцина, защищающая от госпитализации с коронавирусом Видео

18:33

Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами Видео

18:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" Фото Видео

17:58

Технику перебросили на позиции: ВСУ усилили систему ПВО на северном направлении Видео

17:51

Россия заберет войска – и война на Донбассе завершится: Данилов призвал разобраться с "Минском"

17:43

Появилось видео спасения украинки, которая сделала смертельное селфи в Испании Видео

17:18

Страшное горе в семье Данилко: артист год скрывал смерть матери

Реклама
17:07

В Сумской области Toyota столкнулась с грузовиком DAF: трое людей погибли от полученных травм

16:52

В Черновцах неадекват расстрелял авто, в котором были 3 детей

16:33

Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания

16:32

Северный поток – 2 превратится в руину: в Европарламенте объяснили тупик Газпрома Видео

16:16

"Гневное бормотание из Кремля": Польша предупредила об опасности Беларуси и спорах из-за границ

16:00

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Видео

15:35

Украина через 20 лет может потерять свои черноземы, а Юг страны превратится в пустыню - ученый Видео

15:29

Одессу захлестнули сильные дожди: районы города оказались в воде, а река Балковская вышла из берегов Видео

15:16

Людей затянуло в насос: в Кривом Роге трое коммунальщиков погибли страшной смертью Видео

15:15

Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты

15:01

Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача Видео

14:56

"Нож в спину": Франция побила горшки с США и Австралией из-за потери военного контракта на $40 млрд

14:50

Звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская показала роскошную фигуру в бикини Видео

14:14

Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа Видео

14:12

В оккупированном Крыму дерзко отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму Видео

14:05

Сбил 11-летнюю девочку на переходе и сбежал: в Николаеве 15-летний подросток устроил смертельное ДТП Видео

13:25

Стало известно, что сказал принц Филипп сыну Чарльзу за день до своей смерти

13:11

В Запорожье мужчина-"лайфхакер" отрекся от имени и фамилии, лишь бы не платить алименты на детей

12:59

Гимназиада зимой и мировой чемпионат по футболу: Зеленский объявил о двух крупных турнирах в Украине

12:23

Злата Огневич сделала свой первый выбор в Холостячке: кому звезда подарила бутоньерку

Реклама
12:01

Военные маневры ВСУ и решение Путина: у Зеленского допустили усиление конфликта России с Украиной

11:53

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября: обман, успех в любви, удачный день для свадьбы Видео

11:38

В Аргентине разговорчивый попугай помог найти убийц своей хозяйки

11:31

Климат меняется: синоптик объяснил, грозят ли Украине опасные природные катаклизмы

11:04

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: жизненные трудности или увеличение дохода Видео

10:30

Под Киевом реку Днепр атакует "зеленая чума" из Южной Америки

10:26

"Люди переносят COVID-19 тяжелее": в Украине увеличилось число госпитализаций, расширяют реанимации Видео

09:26

В Херсоне домашний алабай напал на ребенка: 8-летняя девочка в реанимации

09:23

"Под футболкой все синее": в Борисполе сын жестоко избил до смерти отца-тирана

08:26

Коронавирус в Украине 18 сентября: второй день подряд выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять