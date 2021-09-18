Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

Латвия изменила првила въезда для украинцев / Reuters

Латвия внесла Украину в список стран, несущих серьезный риск для здоровья местного населения. Таким образом, начиная с 18 сентября этого года в страну могут попасть только те украинцы, у которых есть COVID-сертификат.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Латвии в Facebook.

Отныне без уважительной причины, а также туристам, въезд разрешен только при наличии COVID-сертификатов стран-членов ЕС, Швейцарии и Великобритании или COVID-сертификатов, полученных в мобильном приложении "Дія". При этом для последних обязателен QR-код для проверки и совместимости с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвии.

"Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в страну", - указано в сообщении.

Если же сертификатов нет, то въехать в Латвию могут только:

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водители и члены экипажей грузовых транспортных мероприятий, экипажей грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику или уезжающих из нее для выполнения своих рабочих обязанностей;

члены семей граждан ЕС / ЕЭС / Швейцарии (супруги, дети до 21 лет и лица, находящиеся под опекой или опекуны)

резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание / пребывание в Латвии;

лица, получившие положительное решение Управления по делам гражданства и миграции Латвии о выдаче вида на жительство;

дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, возвращающихся из стран своей аккредитации, или въезжающих в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей;

лица, цель поездки которых - гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника)

работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития;

спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику связано с участием в международном спортивном мероприятии, организованном спортивной федерацией или его членом как аккредитованных лиц в соответствии с процедурами, указанными в Законе о спорте;

студенты очной формы обучения и студенты по обмену (если вуз или колледж выдали письменное подтверждение о зачислении студента, а также прибытие в Латвию необходимо для освоения учебной программы;

на лечение (диагностика и терапия) по согласованию с Инспекцию здравоохранения Латвии;

работники культуры, прибытие в Латвию которых необходимо для организации культурных и общественных мероприятий (вопрос должен быть согласован с Министерством культуры Латвии)

лица, а также члены их семей (если срок трудовых отношений с лицом планируется более шести месяцев) для выполнения обязанностей ведущего научного сотрудника по приглашению научного учреждения, зарегистрированного в Реестре научных учреждений, для реализации научно-исследовательского проекта.

авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не покидают транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов, а также могут предоставить подтверждение транзитного характера.

Эти категории граждан Украины могут попасть в Латвию по следующим требованиям:

наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 72 часа до пересечения границы, или тест на антигены, проведен не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы;

повторном тесте по прибытии в Латвию;

прохождении самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на COVID -19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста отрицательные).

Также, перед прибытием в Латвию, не ранее, чем за два дня до приезда, необходимо заполнить анкету на сайте covidpass.lv.

Напомним, 9 сентября нынешнего года власти Польши открыли границы страны для украинцев.

В посольстве Украины в Польше особо уточнили, что для граждан, которые въезжают в эту страну, срок десятидневного карантина будет сокращен ‒ если у них отрицательные результаты теста на коронавирус COVID-19. Причем он должен быть сделан не позднее, чем через неделю с момента въезда на территорию Польши.