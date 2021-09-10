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Без очередей и задержек на границе: на Закарпатье запустят электронную систему пропуска в ЕС

10 сентября 2021, 19:20
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Граждане и водители фур смогут заранее забронировать место на конкретное время и дату.

После запуска проекта границу с ЕС на Закарпатье можно будет пройти за 1 час / Скриншот ТСН

На Закарпатье по примеру Эстонии, где проект действует уже 10 лет, планируют ввести систему электронной записи в очередь для пересечения границы с Евросоюзом. Планируется, что граждане и водители фур смогут заранее забронировать время и место в очереди, а в день отправки менее, чем за 1 час, пересечь границу.

Как сообщается в выпуске ТСН. Ранок за 10 сентября, на Закарпатье намерены запустить такую инициативу по примеру Эстонии, где проект работает уже 10 лет. Аналогичная система действует и в таких странах, как Литва, Латвия и Финляндия. Проект предполагает, что благодаря электронной очереди граждане и водители грузовиков смогут заранее получить бронь в очереди на определенное время и дату, после чего всего за час пересечь государственную границу и выехать в пункт назначения.Читайте такжеПольша открыла границы для украинцев: какие правила въезда

Ранее специалисты из Эстонии представили проект на Закарпатье. Теперь ожидается постановление украинского правительства, на базе которого произойдет запуск пилотного сервиса.

Согласно планам инициаторов проекта, электронные очереди начнут работать уже до конца 2021 года на контрольно-пропускном пункте Тиса на границе со Словакией, а также на КПП Ужгород, где граница с Венгрией.

Открытие границ ЕС для Украины

Евросоюз 15 июля официально разрешил гражданам Украины посещать территории стран Европы с туристической целью на фоне пандемии COVID-19. Впрочем, каждая страна отдельно решает, будет ли внесена Украина в ее национальный "зеленый список". Основание для въезда в ЕС – отрицательный ПЦР-тест, либо же сертификат вакцинации.

В ЕС 19 августа сказали, что Брюссель признал украинские COVID-сертификаты и открывает свои границы для украинцев. Благодаря этому граждане Украины снова смогут свободно отправляться в Европу для путешествий.

С 20 августа Евросоюз подключил COVID-сертификаты Украины к сертификационной системе Европы. После этого европейцы стали официально принимать украинские документы вакцинации.

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Закарпатье КПП новости Украины
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