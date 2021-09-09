Польша открыла границы для украинцев: какие правила въезда / УНИАН

С четверга, 9 сентября нынешнего года, власти Польши открыли границы страны для украинцев. Об этом сообщил руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"С 9 сентября граждан Украины добавлено в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма", — сказал он в рамках брифинга.

В посольстве Украины в Польше особо уточнили, что для граждан, которые въезжают в эту страну, срок десятидневного карантина будет сокращен ‒ если у них отрицательные результаты теста на коронавирус COVID-19. Причем он должен быть сделан не позднее, чем через неделю с момента въезда на территорию Польши.

От карантина освобождаются следующие категории граждан:

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вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);

те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения);

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

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Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Для украинцев открыли границы Латвия, Нидерланды, Словакия, Финляндия Германия, Бельгия, Дания и другие. Каждое правительство ставит свои требования.

До того лидеры стран ЕС договорились о создании системы так называемых COVID-паспортов. Это документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются на территорию европейских государств.