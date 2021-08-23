Зеленский сделал предложение президенту Польши из-за Северного потока-2

По словам Зеленского, остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита Крымской платформы встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
Как сообщает Офис президента, Зеленский предложил совместно противодействовать завершению строительства Северного потока-2. Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.
"Проект Северный поток-2 мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.
Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.
Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.
Как говорится в сообщении, обсуждались совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
Читайте такжеСША, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.