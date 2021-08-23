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Зеленский сделал предложение президенту Польши из-за Северного потока-2

23 августа 2021, 22:57
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По словам Зеленского, остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Зеленский и Дуда
Зеленский и Дуда обговорили газопровод Северный поток-2 / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита Крымской платформы встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает Офис президента, Зеленский предложил совместно противодействовать завершению строительства Северного потока-2. Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

"Проект Северный поток-2 мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому мы должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуск", - сказал Зеленский в ходе встречи с Дудой.

Глава государства добавил, что остановка достройки российского газопровода в интересах энергетической безопасности Европы.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

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Как говорится в сообщении, обсуждались совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

viber
Владимир Зеленский Северный поток-2 Анджей Дуда
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