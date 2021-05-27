Украинцев травят опасным фальсификатом: какие продукты в зоне риска

В Украине много фальсификата - эксперт / УНИАН

Только за три месяца 2021 года в нашей стране изъяли из оборота 8600 килограммов фальсифицированных молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы. Опасные продукты, которые не соответствуют требованиям и стандартам качества, обнаружили даже в школьных столовых, заявила в Facebook глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая

"Фальсификат в нашей стране сейчас – это проблема номер один. В том числе – это следствие пандемии, которая ударила по карманам украинцев и активизировала дельцов", – написала она.

Госслужба ежегодно изымает из оборота тысячи килограммов фальсифицированных продуктов. Чтобы исправить ситуацию, по мнению Магалецкой, необходимо усилить меры контроля в первую очередь в учебных заведениях, где опасными продуктами кормят детей.

"Среди продуктов, которые фальсифицируют чаще всего – жиры и масла, рыба и продукты из нее, мясо и мясопродукты и тому подобное. Помните об этом, когда вдруг захотите купить дешевое импортное оливковое масло или хамон в месте, где постоянно "сломанный" кассовый аппарат", – написала чиновница.