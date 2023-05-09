Украинские банки арестуют счета клиентов за долги

В Украине в действие вступил закон, который связан с блокировкой кредитных карт.

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В Украине будут блокировать банковские карты / коллаж Главред: фото: УНИАН, скриншот: monobank

В Украине банки возобновили блокировку карточных счетов клиентов по требованию государственных исполнителей.

Это все связано со вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения", который Верховная Рада приняла в апреле этого года. Следовательно, восстановление блокировки распространится на все банки, к которым будут обращаться государственные исполнители, об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Этот закон отменяет действие постановления Кабмина, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 000 грн на время действия военного положения. Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13 400 грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот в свою очередь пришлет к нам постановление на снятие ареста на сумму 13 400 грн по одному из счетов клиента", – добавил Гороховский.

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Таким образом, теперь банки должны вернуть аресты, которые снимали на время действия военного положения. Только у monobank есть 436 тыс. таких клиентов.

Постановление, которым отменялось блокирование счетов украинцев за долги, правительство приняло в марте прошлого года.

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. В этом году уже провели индексацию пенсий и запланировали проведение нескольких массовых перерасчетов.

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