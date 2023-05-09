Война в Украине и роль Легиона свобода России: Пономарев назвал условия сокрушения режима Кремля

Реализация планов оппозиции РФ зависит, в том числе, и от военного потенциала Легиона свобода России, считает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

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Наша стратегия – воевать, бороться, побеждать на этой войне, - Пономарев / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Перспективы борьбы российской оппозиции с системой власти в стране-агрессоре РФ зависят от результатов войны в Украине и развития потенциала Легиона свобода России. Об этом заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что реализация пунктов декларации оппозиции России, в которой указаны поддержка вывода оккупационных войск из Украины и ликвидация режима Путина, зависит от двух моментов –дальнейшей ситуации на поле боя и потенциала Легиона свобода России.

"Да, но это зависит не от подписантов декларации, а прежде всего от того, что будет происходить на поле боя. И в этом смысле гораздо более важный вопрос – насколько быстро и в какую силу вырастет "Легион свободы России". Необходимо, чтобы были подготовлены все конструкции, их съезд готовит", - сказал Пономарев.

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Справка

Легион свобода России – военное подразделение ВСУ, бывшие военнопленные и добровольцы, которые приняли для себя решение воевать за Украину в ходе полномасштабной российско-украинской войны.

Создано и Всенародное движение легиона Свобода России для организации гражданского сопротивления на территории РФ и реализации мероприятий, направленных на противостояние правящему в Кремле режиму.

Также оппозиционер добавил, что его сторонники, в отличие от другой части оппозиционных политиков, настроены "воевать, бороться и побеждать".

"Что касается всей остальной российской оппозиции, то хорошо, чтобы люди просто людям не мешали. Мы не знаем в конечном итоге, кто прав, кто виноват. Может правы те, кто говорит, что надо не воевать, а разговаривать с европейскими политиками. Пусть они разговаривают, мы им поможем, главное, чтобы мы все говорили об одном и том же. И все эти вещи в этой декларации указаны. Наша стратегия – воевать, бороться, побеждать на этой войне, и этим мы и будем заниматься", - подчеркнул Илья Пономарев.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватила страна-оккупант Россия. По словам Зеленского, успехи украинской армии зависят от военной поддержки западного мира.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов считает, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах агрессора России. Как полагает Гаврилов, в этом или следующем месяце можно будет увидеть, как произойдут события, которые приведут к краху российских оккупантов или же экономики РФ.

Военный эксперт Александр Мусиенко полагает, что оккупанты России будут пытаться остановить контрнаступление армии Украины классической обороной. Враг нарыл окопы и наставил ограждения. Впрочем, Киев и страны-партнеры видят действия захватчиков и понимают тактику, которой они придерживаются.

Смотрите видео о том, как Пономарев рассказал о планах российской оппозиции по смене власти в России

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