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"Умка" и "Лаша Сван" в наручниках: копы повязали самых авторитетных воров в законе

20 мая 2021, 09:36

"Воры в законе" контролировали криминалитет сразу в нескольких областях Украины.

Полиция задержала Умку и Лашу Свана
Нацполиция задержала воров в законе / УНИАН

Силами Национальной полиции задержаны двое наиболее самых влиятельные "воры в законе" в Украине.

Как сообщает пресс-служба НПУ, задержанные по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Правоохранители отметили, что установили все сферы их деятельности и связи.

"Эти лица с "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - сообщили в полиции.

Следователи документировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе" более года.

/ npu.gov.ua
/ npu.gov.ua

"Известно, что "Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звание" от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона", - добавили в полиции.

/ npu.gov.ua
/ npu.gov.ua

Задержание "воров в законе" произошло 19 мая. "Умку" задержали в аэропорту Днепра при попытке покинуть Украину, а "Лашу Свана" - в отеле. Следователи готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

/ npu.gov.ua

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Санкции против криминальных авторитетов – о чем сообщалось ранее:

  • 14 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.
  • Соответствующее решение было принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
  • К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены следующие ограничения: блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

Сергей Олейник новости Украины вор в законе
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