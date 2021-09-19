Ушел из жизни бывший мэр Ровно

Умер бывший мэр Ровно

Сегодня, 19 сентября, в возрасте 71 лет умер бывший мэр Ровно (1990−1993) Иван Федив, сообщила экс-заместительница мэра города, депутат горсовета Галина Кульчинская.

Информацию о смерти Федива в комментарии Суспільному также подтвердила главный врач Сколивской центральной больницы Львовской области Оксана Яремко.

Причиной смерти Иван Федива стала острая сердечная недостаточность, пишет местное издание Радио трек. Издание отмечает, что в последние годы экс-мер боролся с онкозаболеванием.

Со страницы Ивана Федива в Facebook известно, что 18 сентября его госпитализировали в больницу во Львовской области, а в его заметке от 16 сентября говорится, что его прооперировали в Киеве.

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Что известно об Иване Федиве

Иван Федив руководил Ровно с 22 мая 1990 по 2 сентября 1993 года. Он стал первым главой города после восстановления Украиной независимости.

До этого Федив возглавлял городской совет города. Именно под его руководством горсовет Ровно принял решение о не поддержке реакционеров из московского ГКЧП. Это было первое такое решение городского совета в Украине. Уже после Ровно подобные решения и обращения начали принимать другие города.

В 1993 Федив добровольно покинул пост, а затем работал заместителем городского головы Львова.

Ранее сообщалось о том, что во вторник, 14 сентября, стало известно о смерти двукратного советского олимпийского чемпиона по метанию молота Юрия Седых, который умер в возрасте 66 лет.