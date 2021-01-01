В центре Киева престижная иномарка "вылетела" на дерево

О пострадавших в ходе автомобильной аварии пока не сообщается.
В столице Украины на Подоле в первый день 2021 года произошло странное ДТП. Аварию с участием автомобиля класса люкс Jaguar очевидцы засняли на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсети.
"Утреннее ДТП в Киеве на Глыбочицкой перед Артема: водитель "Ягуара" при подъеме к улице Черновола пытался взлететь, но слегка задел столб", - говорится в подписи к видео на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
О пострадавших в ходе автомобильной аварии пока не сообщается. Других подробностей ДТП в настоящее время тоже нет.
"Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", - отметили авторы публикации.
ДТП в Киеве – о чем сообщалось ранее:
- 13 ноября в Киеве произошло ДТП, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Авария случилась на Окружной дороге, возле завода Электронмаш. Легковая машина Hyundai вылетела на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта, где находились люди.
- 30 октября в Киеве на Майдане Независимости джип влетел в толпу. Два человека погибли. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водитель внедорожника не справился с управлением, поскольку во время движения автомобиля потерял сознание.
Автор: Адриана Бубновская