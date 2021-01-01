В центре Киева престижная иномарка "вылетела" на дерево

Автомобиль "Ягуар" завис на дереве / скриншот facebook.com/dtp.kiev.ua

В столице Украины на Подоле в первый день 2021 года произошло странное ДТП. Аварию с участием автомобиля класса люкс Jaguar очевидцы засняли на видео, которое впоследствии было опубликовано в соцсети.

"Утреннее ДТП в Киеве на Глыбочицкой перед Артема: водитель "Ягуара" при подъеме к улице Черновола пытался взлететь, но слегка задел столб", - говорится в подписи к видео на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

О пострадавших в ходе автомобильной аварии пока не сообщается. Других подробностей ДТП в настоящее время тоже нет.

"Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", - отметили авторы публикации.

ДТП в Киеве – о чем сообщалось ранее: