В Днепре на вокзале с потолка обрушилась огромная люстра

В Днепре на вокзале упала огромная люстра / коллаж РБК-Украина

В Днепре на железнодорожном вокзале упала и разбилась огромная люстра - к счастью из людей никто не пострадал. Инцидент произошел в пятницу, 28 января, сообщили в Укрзализныце.

Работники меняли в люстре лампы и чистили патроны, а во время ее поднятия оборвался трос, и люстра упала на пол.

В Укрзализныце отмечают, что работы проводились с соблюдением всех правил безопасности.

"Зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", - отметили в компании.

Также отметили, что "вокзальная компания" Укрзализныци запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

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По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, которое объективно имеет высокий износ.

Ранее Главред писал о том, что известная украинская актриса и активистка Римма Зюбина поделилась впечатлениями от поездки в поезде "Укрзализныци" по маршруту Херсон-Киев и возмутилась уровнем предоставления услуг для пассажиров.

Зюбина рассказала, что она приобрела билет в вагон первого класса, однако оказалось, что это был обычный купейный вагон. Время в пути – почти восемь часов, стоимость билета - 500 грн, сидеть все это время там слишком неудобно, отмечает актриса.

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