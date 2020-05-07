КБ Южное / Фото: УНИАН

В Днепре разразился информационный скандал вокруг КБ "Южное". 4 мая новостные сайты Днепра получили пресс-релиз с корпоративного адреса предприятия, в котором говорилось о планах сокращения штата на 30% и переходе на трёхдневную рабочую неделю. В этот же день в КБ опровергли информацию, а релиз назвали фейком. Но после этого в СМИ попал текст приказа, подписанного 29 апреля, в котором шла речь о сокращении рабочей недели до трех дней, а также об увольнении всех сотрудников, которые не согласятся на такие условия труда.

Как сообщают местные сайты, "фейковый" пресс-релиз был подготовлен на бланке КБ на русском языке, и отправлен с адреса пресс-центра "Южное". Вслед за публикациями релиза в местных СМИ появилась информация от издания Днепр Вечерний, журналисты которого обратились непосредственно в КБ за комментариями.

"Стилистика сообщения нас насторожила и за разъяснениями мы обратились к руководителю отделения коммуникативного информационного обеспечения КБЮ Сергею Полуяну", - сообщили журналисты.

В КБ опровергли всю информацию, а релиз назвали фейком.

"Мы ничего подобного не отправляли, никакой рассылки от нас не было", - прокомментировали ситуацию в предприятии.

Спустя несколько часов пресс-служба КБ "Южное" опубликовала информацию о том, что на них совершается "информационная атака, цель которой - опорочить имидж предприятия". В этом же сообщении пресс-релиз называют фейковым, а всю информацию в нем - ложной.Но после этого анонимные источники среди сотрудников предприятия предоставили фотографии приказа №690, подписанного еще 29 апреля. И в этом приказе идет речь о сокращении рабочей недели до трех дней, а также об увольнении всех сотрудников, которые не согласятся на такие условия труда.

Учитывая информацию, изложенную в приказе, журналисты еще раз обратились в предприятие за комментарием о возможной подлинности "фейкового" пресс-релиза.

"Если Вы последите за нашими публикациями, то увидите, что на предприятии объявлен простой с 1 апреля. Из состояния простоя предприятию нужно выходить. В том числе рассматривается вариант выхода из простоя способом трехдневной рабочей недели и дальнейшего наращивания работы", - заявили в пресс-службе предприятия.

При этом, представитель КБ "Южное" уклонился от темы, что приказ №690, фактически, подтверждает подлинность пресс-релиза.

"При чем тут наказ номер 690? Мы сейчас разговариваем о пресс-релизе или о хозяйственной деятельности предприятия? Кто Вам отправил этот наказ? Раз это ваши источники, то тогда редакторское задание, официальный запрос. И будем тогда разговаривать таким образом", - заявили в КБ.

За более развернутым комментарием на предприятии предложили обратиться после 7 мая.

Напомним, недавно вокруг персоны гендиректора КБ Александра Дегтярева разразился скандал. Его обвинили в растратах и коррупции на сумму в 20 миллионов гривен.