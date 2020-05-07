УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре разразился информационный скандал вокруг КБ Южное

7 мая 2020, 09:03

С адреса предприятия журналистам прислали пресс-релиз, в котором говорилось о радикальных планах предприятия, но позже это сообщение назвали фейком и информационной атакой.

КБ Южное
КБ Южное / Фото: УНИАН

В Днепре разразился информационный скандал вокруг КБ "Южное". 4 мая новостные сайты Днепра получили пресс-релиз с корпоративного адреса предприятия, в котором говорилось о планах сокращения штата на 30% и переходе на трёхдневную рабочую неделю. В этот же день в КБ опровергли информацию, а релиз назвали фейком. Но после этого в СМИ попал текст приказа, подписанного 29 апреля, в котором шла речь о сокращении рабочей недели до трех дней, а также об увольнении всех сотрудников, которые не согласятся на такие условия труда.

Как сообщают местные сайты, "фейковый" пресс-релиз был подготовлен на бланке КБ на русском языке, и отправлен с адреса пресс-центра "Южное". Вслед за публикациями релиза в местных СМИ появилась информация от издания Днепр Вечерний, журналисты которого обратились непосредственно в КБ за комментариями.

"Стилистика сообщения нас насторожила и за разъяснениями мы обратились к руководителю отделения коммуникативного информационного обеспечения КБЮ Сергею Полуяну", - сообщили журналисты.

В КБ опровергли всю информацию, а релиз назвали фейком.

"Мы ничего подобного не отправляли, никакой рассылки от нас не было", - прокомментировали ситуацию в предприятии.

Спустя несколько часов пресс-служба КБ "Южное" опубликовала информацию о том, что на них совершается "информационная атака, цель которой - опорочить имидж предприятия". В этом же сообщении пресс-релиз называют фейковым, а всю информацию в нем - ложной.Но после этого анонимные источники среди сотрудников предприятия предоставили фотографии приказа №690, подписанного еще 29 апреля. И в этом приказе идет речь о сокращении рабочей недели до трех дней, а также об увольнении всех сотрудников, которые не согласятся на такие условия труда.

Учитывая информацию, изложенную в приказе, журналисты еще раз обратились в предприятие за комментарием о возможной подлинности "фейкового" пресс-релиза.

"Если Вы последите за нашими публикациями, то увидите, что на предприятии объявлен простой с 1 апреля. Из состояния простоя предприятию нужно выходить. В том числе рассматривается вариант выхода из простоя способом трехдневной рабочей недели и дальнейшего наращивания работы", - заявили в пресс-службе предприятия.

При этом, представитель КБ "Южное" уклонился от темы, что приказ №690, фактически, подтверждает подлинность пресс-релиза.

"При чем тут наказ номер 690? Мы сейчас разговариваем о пресс-релизе или о хозяйственной деятельности предприятия? Кто Вам отправил этот наказ? Раз это ваши источники, то тогда редакторское задание, официальный запрос. И будем тогда разговаривать таким образом", - заявили в КБ.

За более развернутым комментарием на предприятии предложили обратиться после 7 мая.

Напомним, недавно вокруг персоны гендиректора КБ Александра Дегтярева разразился скандал. Его обвинили в растратах и коррупции на сумму в 20 миллионов гривен.

Сейчас вы просматриваете новость «В Днепре разразился информационный скандал вокруг КБ Южное». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:05
Пока Путин прятался в бункере, зашаталась его главная скрепа
10:03
Что будет с транспортом и когда откроют метро: в Мининфраструктуры объяснили ситуацию
09:57
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 7 мая
09:31
Коронавирус в Украине: число зараженных подскочило еще на 500 человек
09:25
В УЕФА рассказали, когда доиграют Лигу Чемпионов и Лигу Европы
09:12
Найдено еще одно лекарство для борьбы с Covid-19
09:03
В Днепре разразился информационный скандал вокруг КБ Южное
08:59
Тимошенко отказалась рассказывать о полученных из США миллионах долларов
08:40
Коронавирус на вынос: как не заразиться, покупая кофе в ларьке
08:36
Осатанели от самоизоляции: девушки с голой грудью и в трусах проехались на мотоциклах - видео Видео
08:25
Зеленский повторяет траекторию падения Порошенко мнение Видео
07:59
Врач назвала новую дату пика эпидемии коронавируса в Украине
07:38
"Греши": Вика Кошутина в БДСМ-упряжи засветила грудь
07:25
Сколько украинцы будут платить за свет после отмены льгот на электроэнергию
06:55
Тарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа на электроэнергию мнение
06:31
Радоваться рано: немецкий вирусолог предупредил о новых вызовах из-за COVID-19
06:02
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: советы диетолога
05:28
"Дальше будет дороже": доллар готовится к новому прыжку – эксперт
04:57
Смертельный удар коронавируса: ученые выяснили новую опасность COVID-19
04:33
Комаровский рассказал, полезен ли секс для укрепления иммунитета Видео
04:11
Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
03:25
В Москве обнаружили мертвым экс-главу КГБ Эстонии
02:47
Ученые выявили коварную опасность меда
02:43
Ранние признаки беременности – на что обращать внимание Видео
02:22
В Италии ученые первыми в мире заявили о создании вакцины от Covid-19
02:11
Полезно для теленка – но вредно для ребенка: в чем растущая опасность молока Видео
01:50
"Люди уже насмехаются": Труханов заявил об окончании карантина в Одессе Видео
01:47
Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото
01:34
Последствия коронавируса для организма: врач успокоила прогнозом
00:54
На Западе выяснили, как коронавирус повлиял на секс и рынок контрацептивов
00:19
День радио 2020 и День Евсея: какой сегодня праздник 7 мая, что делать Видео
06 мая, среда
23:58
Названа зарплата Зеленского за год президентства
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая
23:39
Опрос показал катастрофически низкую поддержку Путина в РФ
23:13
Студентка из Болгарии увеличила губы до нереальных размеров: видео не для впечатлительных Видео
22:40
На Харьковщине учитель биологии обучает с помощью рэпа: курьезное видео Видео
22:21
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
22:10
Порноактриса возбудила фанатов грудью и попой на сексуальных фото Фото
22:01
"Треш и ж*па": Стаховский оценил участие Усика в пропаганде РПЦ
21:42
Госдеп обвинил Россию в сеянии хаоса вокруг пандемии коронавируса
21:36
Расшифровали имя ребенка Илона Маска
21:23
Переговоры с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака
20:56
Возле Мелитополя пронесся страшный смерч: опубликовано видео Видео
20:55
"Лишитесь должностей": Зеленский пригрозил губернаторам за задержки выплат медикам
20:27
"Один больной заражает сотни": в Киевсовете оценили сроки запуска метро
20:22
Звезда сериала Бедная Настя слег с коронавирусом
19:55
В Киево-Печерской лавре с новой силой вспыхнул Covid-19 Видео
19:40
Модные кроссовки лето 2020: топ-7 главных трендов - фото Фото
19:33
От заморозков до летнего зноя: синоптики удивили прогнозом на май 2020
19:21
Школа Від пацанки до панянки 2020 работает на карантине Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять