В Донецке погибли судья-предатель и "депутат ДНР": что известно об уничтоженных коллаборантах

Стало известно о гибели "судьи" в так называемом "военном суде ДНР" Виктора Исаева.

Погибла "депутат ДНР" Мария Пирогова / УНИАН, t.me/pushilindenis

В Донецке, захваченном российскими оккупантами, погибла "депутат ДНР" Мария Пирогова.

О гибели коллаборантки сообщил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram.

Отмечается, что Пирогова в момент обстрела находилась в районе Центрального универмага.

Обратим внимание, что коллаборантка ранее была занесена в базу сайта Миротворец.

Кроме того, также стало известно о гибели "судьи" в так называемом "военном суде ДНР" Виктора Исаева.

Судье-предателю было 56 лет и ранее он работал в Генеральной прокуратуре Донецкой области, а в 2014 году перешел на сторону оккупантов.

При этом Исаев еще в 2018 году получил должность "судьи" в террористической "ДНР".

Как известно, российские оккупанты регулярно обстреливают оккупированне районы, а в обстрелах террористы традиционно винят ВСУ.

Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.

В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник,

Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.

В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.

В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

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