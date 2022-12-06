В Донецке погибли судья-предатель и "депутат ДНР": что известно об уничтоженных коллаборантах

В Донецке, захваченном российскими оккупантами, погибла "депутат ДНР" Мария Пирогова.
О гибели коллаборантки сообщил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram.
Отмечается, что Пирогова в момент обстрела находилась в районе Центрального универмага.
Обратим внимание, что коллаборантка ранее была занесена в базу сайта Миротворец.
Кроме того, также стало известно о гибели "судьи" в так называемом "военном суде ДНР" Виктора Исаева.
Судье-предателю было 56 лет и ранее он работал в Генеральной прокуратуре Донецкой области, а в 2014 году перешел на сторону оккупантов.
При этом Исаев еще в 2018 году получил должность "судьи" в террористической "ДНР".
Как известно, российские оккупанты регулярно обстреливают оккупированне районы, а в обстрелах террористы традиционно винят ВСУ.
Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.
В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник,
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.
В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.
В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
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