В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

С 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области. В Черновцах они будут работать в трех отделениях:
В Киевской и Черниговской областях пенсионеры смогут сделать прививку от коронавируса прям в отделениях Укрпочты - известно, что мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах.
"Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях Укрпочты. Уже охватили 12 общин. Далее перечень будем обновлять. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, сообщает пресс-служба в Facebook.
С адресами отделений Укрпочты, где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров, можно ознакомиться ниже.
Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области.
В Черновцах они будут работать в трех отделениях:
- на улице Мизунской, 1,
- Буковинской, 33А,
- Гагарина 36А.
Также пункты открыли в Кельменцах, Выжнице, Путиле, Сокирянах и Берегомете.
Отметим, Вадим Аристов также назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.
Также Аристов рассказал, почему сейчас категорически нельзя снимать маски.