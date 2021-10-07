В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

Пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте / УНИАН

В Киевской и Черниговской областях пенсионеры смогут сделать прививку от коронавируса прям в отделениях Укрпочты - известно, что мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах.

"Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях Укрпочты. Уже охватили 12 общин. Далее перечень будем обновлять. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, сообщает пресс-служба в Facebook.

С адресами отделений Укрпочты, где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров, можно ознакомиться ниже.

Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях Укрпочты в Черновицкой области.

В Черновцах они будут работать в трех отделениях:

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на улице Мизунской, 1,

Буковинской, 33А,

Гагарина 36А.

Также пункты открыли в Кельменцах, Выжнице, Путиле, Сокирянах и Берегомете.

Отметим, Вадим Аристов также назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Также Аристов рассказал, почему сейчас категорически нельзя снимать маски.