В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: в Баку сделали резкое заявление

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана / azconsulate.com.ua

В Харькове обстреляли Почетное консульство Азербайджанской Республики.

Об этом сообщается на официальном сайте консульства.

"Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7. Было произведено 6 выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации консульства, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

"Возбуждено уголовное дело. Полицейские Киевского микрорайона города Харькова ведут расследование", - добавили в консульстве.

/ azconsulate.com.ua

В свою очередь в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана прокомментировали обстрел почетного консульства в Харькове.

В Баку решительно осудили такие действия. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

"Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше Почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз", - говорится в заявлении МИД Азрбайджана.

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Напомним, ранее в Баку рассказали, о чем договорились с Киевом. Азербайджанские дипломаты провели встречу в МИД Украины и с представителями Верховной Рады.