В Канаде нашли связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca / Reuters

Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и Covishield (разновидность вакцины AstraZeneca производства Serum Institute of India) и образованием тромбов. При этом отмечается, что случаи тромбоза крайне редки.

В Канаде уже зафиксировали первый случай образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Как говорится в пресс-релизе департамента, пациент находится дома и восстанавливается.

"После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Канаде выяснили, когда появляются тромбы после укола AstraZenecaВ департаменте подчеркнули, что там продолжают считать, что преимущества вакцины AstraZeneca Covishield против COVID-19 превосходят потенциальные риски.

Отмечается, что ведомство не вводило новых ограничений на использование вакцины. В Департамент здравоохранения Канады добавили, что если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство.

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