В Канаде нашли связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

В стране зафиксирован первый случай образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Пациент находится дома и восстанавливается.
Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и Covishield (разновидность вакцины AstraZeneca производства Serum Institute of India) и образованием тромбов. При этом отмечается, что случаи тромбоза крайне редки.
В Канаде уже зафиксировали первый случай образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Как говорится в пресс-релизе департамента, пациент находится дома и восстанавливается.
"После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Канаде выяснили, когда появляются тромбы после укола AstraZenecaВ департаменте подчеркнули, что там продолжают считать, что преимущества вакцины AstraZeneca Covishield против COVID-19 превосходят потенциальные риски.
Отмечается, что ведомство не вводило новых ограничений на использование вакцины. В Департамент здравоохранения Канады добавили, что если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее писал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Ранее агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- 7 апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.