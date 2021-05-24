В Киеве подорожает проезд в метро: к чему готовиться

В Киеве подорожает проезд в метро / УНИАН

Заместитель начальника коммунального предприятия Киевский метрополитен Наталья Макогон прокомментировала вопрос повышения стоимости проезда.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Киев, стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.

Макогон напомнила, что себестоимость проезда составляет 20 гривен 5 копеек за поездку. В Киевском метрополитене обещают установить стоимость проезда с учетом реальных возможностей пассажиров.

"О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты Управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант", — добавила Макогон.

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Повышение тарифов на проезд в Киеве: