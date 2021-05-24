В Киеве подорожает проезд в метро: к чему готовиться

В Киевском метрополитене рассказали о новой стоимости проезда.
Заместитель начальника коммунального предприятия Киевский метрополитен Наталья Макогон прокомментировала вопрос повышения стоимости проезда.
Как подчеркнула она в эфире телеканала Киев, стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.
Макогон напомнила, что себестоимость проезда составляет 20 гривен 5 копеек за поездку. В Киевском метрополитене обещают установить стоимость проезда с учетом реальных возможностей пассажиров.
"О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты Управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант", — добавила Макогон.
Читайте такжеЭксперт предупредил о резком взлете цен на проезд и назвал причину
Повышение тарифов на проезд в Киеве:
- Ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.
- Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.
- Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.