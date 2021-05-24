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В Киеве подорожает проезд в метро: к чему готовиться

24 мая 2021, 14:43
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В Киевском метрополитене рассказали о новой стоимости проезда.

Проезд в метро подорожает в Киеве
В Киеве подорожает проезд в метро / УНИАН

Заместитель начальника коммунального предприятия Киевский метрополитен Наталья Макогон прокомментировала вопрос повышения стоимости проезда.

Как подчеркнула она в эфире телеканала Киев, стоимость проезда сделают оптимальной для горожан.

Макогон напомнила, что себестоимость проезда составляет 20 гривен 5 копеек за поездку. В Киевском метрополитене обещают установить стоимость проезда с учетом реальных возможностей пассажиров.

"О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты Управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант", — добавила Макогон.

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Повышение тарифов на проезд в Киеве:

  • Ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.
  • Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.
  • Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.
новости Киева метрополитен общественный транспорт стоимость проезда Наталья Макогон
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