В Крыму самое популярное озеро оказалось на грани исчезновения

Озеро Бугаз высыхает / Крым Реалии

В Крыму близко к высыханию большое и одно из самых популярных пресноводных озер - Бугаз. Уровень воды там постоянно снижается, поэтому скоро водоем может полностью исчезнуть.

Как заявил правозащитник Абдурешит Джеппаров в комментарии Радио Свобода, это стало следствием чрезмерного потребления подземных вод. По его словам, из-за понижения уровня грунтовых вод иссякли источники, из которых поступала вода в озеро. И подчеркнул, что такая ситуация сейчас наблюдается на многих водоемах на оккупированном полуострове.

"Когда-то живописное место – озеро Бугаз – яркий пример этого, сейчас водохранилище находится на грани исчезновения", – отметил Абдурешит Джеппаров.

Он подчеркнул, водная проблема в Крыму ограничивает право крымчан на благоприятную окружающую среду.

Крымский правозащитник считает, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, которые питали это озеро.

Справка. Озеро Бугаз питают 3 подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Вода там пригодна для питья, в отличие от других прибрежных соленых озер на полуострове.

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