В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницу

В школе в Одессе пранк закончился госпитализацией ребенка / Reuters

В одной из школ Одессы ученица старших классов отравилась, выпив колу, к который был подмешан антисептик. 14-летнюю школьницу госпитализировали.

Инцидент произошел в специализированной школе №35, передает местное издание Odessit.ua.

По словам очевидцев, "коктейль из колы и антисептика" девочке сделали подростки. Это был своеобразный пранк. Мол, подростки всего лишь решили пошутить.

В итоге 14-летней школьнице стало плохо. Несовершеннолетнюю доставили в лечебное учреждение, где медики оказали ей необходимую помощь.

В Одесском городском совете уточнили, что подобный инцидент действительно произошел. Пострадавшую уже выписали из больницы, она находилась дома.

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Как сообщал Главред, в Одесской области 10-летняя школьница попала в реанимацию после того, как проглотила несколько магнитных шариков. Магниты стали притягиваться друг к другу и разрывать внутренние органы. Ребенка едва спасли. Девочка перенесла серьезную операцию.

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