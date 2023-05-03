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В память о герое в Мукачево расцвели 13 тысяч тюльпанов: трогательная история от супруги Романа Жука

Андрей Ганчук
3 мая 2023, 14:23 обновлено 3 мая, 14:33
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Роман Жук погиб в Запорожской области на войне России против Украины, боец ехал спасать раненых, но рядом с его машиной взорвался снаряд оккупантов.
Елена и Аллея памяти Романа Жука
Елена хотела бы, чтобы Аллея тюльпанов памяти Романа Жука стала местом встреч влюбленных / Коллаж Факты

В память о погибшем бойце Вооруженных сил Украины Романе Жуке открыли Аллею тюльпанов в Мукачеве. Тринадцать тысяч тюльпанов уже расцвели. Супруга погибшего героя Елена рассказала, что он очень любил эти цветы и присылал ей их даже когда был на фронте. Роман погиб, когда ехал спасать раненых побратимов в Запорожской области. В этот день Елена и Роман собирались встретиться после длительной разлуки.

В интервью Факты Елена рассказала историю о своем муже – Романе Жуке, который после начала полномасштабного нападения России одним из первых пошел на войну. Он был разведчиком артиллерийского взвода 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении.

В мае 2022 года Роман погиб. Боец ехал на машине, чтобы спасти раненых побратимов. В этот день Роман и Елена должны были встретиться после длительной разлуки.

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"Как-то Роман рассказал мне, что у них очень много брошенных животных, они голодают и страдают, несмотря на то, что воины их кормят, чем могут. Я ответила, что достану корм и привезу. Мы уже сильно соскучились друг за другом. Хотелось просто прикоснуться, обнять, побыть рядом. Он знал, что из Львова будет ехать микроавтобус с необходимыми вещами, и позволил мне поехать в сопровождении львовских волонтеров.

Выезд был согласован на выходные 28−29 мая. Вдруг 22 мая Рома вносит в календарь отметку о дне рождения 26 мая нашего знакомого в Запорожье. Я увидела это и почувствовала, что обязательно должна быть в Запорожье в этот день. Все препятствия преодолела, и, когда утром 26-го Рома позвонил мне, мы были очень счастливы, что через несколько часов увидимся. Но наш звонок прервал сильный обстрел россиян. Он извинился и сказал, что вынужден спуститься в укрытие. Через несколько минут я села за руль и выехала. Рома поехал тоже… Только не ко мне, а чтобы спасать раненых. Во время поездки рядом с его авто разорвался снаряд ра**истской артиллерии. Я не успела на несколько часов…", - рассказала Елена.

Елена и Роман Жук
Елена и Роман Жук собирались встретиться 26 мая... / Факты

Девушка поделилась и историей создания Аллеи Тюльпанов в Мукачево в честь Романа Жука. Она рассказала о том, что Роману очень нравились эти цветы – он присылал жене фотографии и видео с тюльпанами, и дарил их, даже когда они были далеко друг от друга.

"Рома всегда любил тюльпаны. Но особенными они стали для нас весной 2022-го. Он очень часто присылал мне фотографии и видео с фронта именно с этими цветами: "Все для тебя, Любимая!" А однажды букет тюльпанов привез наш знакомый таксист. Я разревелась перед ним. Он спросил: "У вас день рождения?" "Лучше бы вместо тюльпанов был Он", — ответила я и больше не смогла произнести ни слова", - сказала Елена.

Роман Жук
Роман Жук / Факты

По словам Елены, ей захотелось посадить много цветов для Романа. Так появилась идея Аллея тюльпанов памяти Романа Жука. Девушка хотела бы, чтобы эта аллея стала местом встречи и прогулок влюбленных.

Аллея памяти Романа Жука
Аллея памяти Романа Жука / Факты

"Во время подготовки ко Дню "до свидания" я понимала, что люди могут принести разные венки, в том числе и искусственные. Попросила о живых цветах, тюльпанах или их луковичках. Мне захотелось посадить их много для своего любимого. Так родилась Аллея из 13 000 тюльпанов памяти Романа Жука перед Мукачевским государственным университетом — местом, где зародилась наша любовь. А 13 — это Его любимое число. Для меня и Ромы тюльпан стал символом сильной духом, счастливой, яркой, но короткой жизни… И все же мы прожили ее так, что я согласна была бы повторить. Хотела бы, чтобы эта аллея стала местом встреч и прогулок влюбленных", - добавила Елена Жук.

Елена Жук
Елена Жук у Аллеи памяти Романа Жука / Факты

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ проведут контрнаступательную операцию для освобождения своих территорий от оккупантов РФ. По мнению главы государства, успех наступления зависит от поддержки Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев намерен освободить все свои земли, которые захватила страна-агрессор Россия. По его словам, результаты анонсированного контрнаступления будут уже в ближайшее время.

Бывший советник руководителя Офиса президента Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что контрнаступление армии Украины может предусматривать несколько сценариев. По его словам, для освобождения Крымского полуострова достаточно будет подойти к Азовскому побережью и разбомбить Крымский мост. Однако за Донбасс придется серьезно воевать.

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