В память о герое в Мукачево расцвели 13 тысяч тюльпанов: трогательная история от супруги Романа Жука

Роман Жук погиб в Запорожской области на войне России против Украины, боец ехал спасать раненых, но рядом с его машиной взорвался снаряд оккупантов.

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Елена хотела бы, чтобы Аллея тюльпанов памяти Романа Жука стала местом встреч влюбленных / Коллаж Факты

В память о погибшем бойце Вооруженных сил Украины Романе Жуке открыли Аллею тюльпанов в Мукачеве. Тринадцать тысяч тюльпанов уже расцвели. Супруга погибшего героя Елена рассказала, что он очень любил эти цветы и присылал ей их даже когда был на фронте. Роман погиб, когда ехал спасать раненых побратимов в Запорожской области. В этот день Елена и Роман собирались встретиться после длительной разлуки.

В интервью Факты Елена рассказала историю о своем муже – Романе Жуке, который после начала полномасштабного нападения России одним из первых пошел на войну. Он был разведчиком артиллерийского взвода 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении.

В мае 2022 года Роман погиб. Боец ехал на машине, чтобы спасти раненых побратимов. В этот день Роман и Елена должны были встретиться после длительной разлуки.

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"Как-то Роман рассказал мне, что у них очень много брошенных животных, они голодают и страдают, несмотря на то, что воины их кормят, чем могут. Я ответила, что достану корм и привезу. Мы уже сильно соскучились друг за другом. Хотелось просто прикоснуться, обнять, побыть рядом. Он знал, что из Львова будет ехать микроавтобус с необходимыми вещами, и позволил мне поехать в сопровождении львовских волонтеров.

Выезд был согласован на выходные 28−29 мая. Вдруг 22 мая Рома вносит в календарь отметку о дне рождения 26 мая нашего знакомого в Запорожье. Я увидела это и почувствовала, что обязательно должна быть в Запорожье в этот день. Все препятствия преодолела, и, когда утром 26-го Рома позвонил мне, мы были очень счастливы, что через несколько часов увидимся. Но наш звонок прервал сильный обстрел россиян. Он извинился и сказал, что вынужден спуститься в укрытие. Через несколько минут я села за руль и выехала. Рома поехал тоже… Только не ко мне, а чтобы спасать раненых. Во время поездки рядом с его авто разорвался снаряд ра**истской артиллерии. Я не успела на несколько часов…", - рассказала Елена.

Елена и Роман Жук собирались встретиться 26 мая... / Факты

Девушка поделилась и историей создания Аллеи Тюльпанов в Мукачево в честь Романа Жука. Она рассказала о том, что Роману очень нравились эти цветы – он присылал жене фотографии и видео с тюльпанами, и дарил их, даже когда они были далеко друг от друга.

"Рома всегда любил тюльпаны. Но особенными они стали для нас весной 2022-го. Он очень часто присылал мне фотографии и видео с фронта именно с этими цветами: "Все для тебя, Любимая!" А однажды букет тюльпанов привез наш знакомый таксист. Я разревелась перед ним. Он спросил: "У вас день рождения?" "Лучше бы вместо тюльпанов был Он", — ответила я и больше не смогла произнести ни слова", - сказала Елена.

Роман Жук / Факты

По словам Елены, ей захотелось посадить много цветов для Романа. Так появилась идея Аллея тюльпанов памяти Романа Жука. Девушка хотела бы, чтобы эта аллея стала местом встречи и прогулок влюбленных.

Аллея памяти Романа Жука / Факты

"Во время подготовки ко Дню "до свидания" я понимала, что люди могут принести разные венки, в том числе и искусственные. Попросила о живых цветах, тюльпанах или их луковичках. Мне захотелось посадить их много для своего любимого. Так родилась Аллея из 13 000 тюльпанов памяти Романа Жука перед Мукачевским государственным университетом — местом, где зародилась наша любовь. А 13 — это Его любимое число. Для меня и Ромы тюльпан стал символом сильной духом, счастливой, яркой, но короткой жизни… И все же мы прожили ее так, что я согласна была бы повторить. Хотела бы, чтобы эта аллея стала местом встреч и прогулок влюбленных", - добавила Елена Жук.

Елена Жук у Аллеи памяти Романа Жука / Факты

Война России против Украины

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев намерен освободить все свои земли, которые захватила страна-агрессор Россия. По его словам, результаты анонсированного контрнаступления будут уже в ближайшее время.

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