В разведке рассказали о новой фазе войны и раскрыли свежие планы врага

Оккупанты не оставили планы по захвату Украины, подчеркнул Вадим Скибицкий.

В ГУР рассказали о новой фазе войны / 93-тя ОМБр Холодний Яр

После того как Вооруженные силы Украины освободили Херсон, война с российскими оккупантами вступила в новую фазу, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его данным, российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Такими сведениями он поделился в интервью немецкому изданию Bild.

Представитель военной разведки пояснил, что оккупанты не оставили планы по захвату Украины и будут пытаться оккупировать новые районы Украины.

По его данным, в боях за Бахмут Донецкой участвуют наемники ЧВК Вагнера. Перед ними стоит задача захватить населенный пункт и потери их совсем не интересуют.

Скибицкий добавил, что украинских защитников буквально забрасывают "пушечным мясом" из-за стремления оккупантов полностью захватить Донецкую область.

Он пояснил, что "повару Путина" Евгению Пригожину важно захватить Бахмут, что позволит ему продемонстрировать, что его бойцы результативнее регулярной российской армии.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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