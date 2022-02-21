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В РФ заявили о "прорыве украинских диверсантов": в ВСУ ответили на фейк

21 февраля 2022, 15:22

В результате боестолкновения якобы уничтожены пять нарушителей, утверждают военные РФ.

войска России, армия рф
В РФ заявили о вторжении "украинских диверсантов" / Reuters

Российские военные сообщили о том, что якобы уничтожили диверсантов, проникших с территории Украины.

"В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщает Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ РФ.

"Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - заявили там.

По данным ЮВО, диверсионная группа была обнаружена в районе населенного пункта Митякинская (Ростовская область) на участке государственной границы РФ с Украиной.

Для задержания диверсантов пограничники запросили усиление у подразделения ЮВО, выделенного для оперативного прикрытия границы. говорится в сообщении.

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В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ якобы вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Однако прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия, заявили в ЮВО.

В ВСУ опровергли фейк РФ

Отметим, что в в Вооруженных силах Украины опровергают заявление РФ о вторжении украинских диверсантов на территорию РФ.

Утверждения России о сорванном вторжении диверсантов являются фальшивыми новостями, говорят в ВСУ.

В Украине заявили, что сообщения об уничтожении в России украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинских военных.

"Украинских военных в Ростовской области нет", - цитируются слова представителей ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли наёмники ЧВК Вагнера, которые совместно с российскими спецслужбами должны произвести подрыв жилых домов, чтобы обвинить в теракте Украину.

"По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов", - говорится в сообщении ОТГ Восток.

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