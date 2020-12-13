В России заявили о возможном возобновлении боевых действий на Донбассе

Резкие заявления правительства Украины — это словесное наступление, за которым могут последовать активные действия, убежден российский политолог.
Ухудшение отношений России с Украиной неизбежно, а в будущем возможно продолжение боев на Донбассе, рассказал доктор политических наук Илдус Ярулин.
"Противостояние России и Украины будет продолжаться дальше. Один из возможных неприятных моментов — Украина может начать бои на Донбассе. Резкие заявления правительства этой страны — это словесное наступление, за которым могут последовать активные действия", — сказал эксперт в комментарии URA.ru.
Он также высказал мнение, что обострение позиций между странами — это попытка Украины показать себя соратником избранного американского президента Джо Байдена.
Несмотря на непростую ситуацию с выборами в США, правительство Украины, вероятно, "сделало ставку именно на Байдена, и своими действиями по отношению к России показывает, что хочет быть в первых рядах тех, кто будет бороться с Москвой", заключил Илдус Ярулин.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры лидеров Нормандского формата могут привести к прогрессу на пути к миру на Донбассе.
- 9 декабря участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации.
- 6 декабря глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки Украине в рамках переговорного процесса по ОРДЛО, то украинская сторона будет настаивать на отключении РФ от SWIFT.