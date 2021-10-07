В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

Непогода разыграется в юго-восточных областях.
Государственная служба по чрезвычайным ситуация предупредила об ухудшении погоды в Украине в пятницу, 8 октября. По данным спасателей, в ряде областей ожидается мощный ветер.
В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, I (желтый) уровень опасности. По их прогнозам, скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
Штормовое предупреждение будет действовать до позднего вечера.
Погода в Украине на выходных
На выходных, 9-10 октября, синоптическая ситуация не изменится: территория Украины останется в поле повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода: прохладная ночью и умеренно теплая – днем, на юго-востоке и западе будет ветрено, сообщил Укргидрометцентр.
Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в Украину вскоре ворвутся дожди. По ее словам, на следующей неделе в Украину зайдут юго-западные влажные атмосферные фронты. За это осадки ожидаются с 12 по 15 сентября.
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.