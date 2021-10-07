В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра / УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуация предупредила об ухудшении погоды в Украине в пятницу, 8 октября. По данным спасателей, в ряде областей ожидается мощный ветер.

В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, I (желтый) уровень опасности. По их прогнозам, скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Штормовое предупреждение будет действовать до позднего вечера.

фото Укргидрометцентр

Погода в Украине на выходных

На выходных, 9-10 октября, синоптическая ситуация не изменится: территория Украины останется в поле повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода: прохладная ночью и умеренно теплая – днем, на юго-востоке и западе будет ветрено, сообщил Укргидрометцентр.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, в Украину вскоре ворвутся дожди. По ее словам, на следующей неделе в Украину зайдут юго-западные влажные атмосферные фронты. За это осадки ожидаются с 12 по 15 сентября.

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