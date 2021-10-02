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В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

2 октября 2021, 18:34

В Украине акцизы на сигареты повышают уже в течение нескольких лет каждого 1 января. Но вот цены на табачные изделия растут только с марта-апреля.

Сигареты
Сигареты в Украине подорожает / Reuters

Уже с нового года, с 1 января, в нашей стране пачка сигарет в среднем может Кроме того, в законопроекте №5600, который уже приняли в первом чтении, ужесточат правила для табачной сферы, также это также может отобразится на ситуации на рынке.

В Украине акцизы на сигареты повышают уже в течение нескольких лет каждого 1 января, пишет Обозреватель. Но вот цены на табачные изделия растут только с марта-апреля. Объясняется это просто: производители забивают склады продукцией, на которую посчитали еще старый акциз, а потом месяцами распродают ее.

Такие действия называются форстолинг. И чтобы избежать этого, в новом законе прописали: если за месяц продать сигарет на 15% больше, чем в среднем за месяц за последние три квартала, то придется заплатить акциз выше – применят коэффициент 1,5. Это фактически не позволит продавать дешевые сигареты по старому акцизу.

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"Часто производители и импортеры перед повышением акцизного налога накапливают запасы продукции. Как известно, они имеют право дореализовать товар, который был изготовлен под старым акцизом. По факту, акциз повышен, а изделия еще месяц продают под старым акцизом в большем, чем обычно объеме и по новой цене", – поясняет член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко.

Помимо легального рынка также существует контрабанда (самая распространенная схема, когда сигареты поставляют якобы для duty free, акциз не платят, но затем продают товар внутри страны). И контрабандные сигареты могут стоить в два раза дешевле, чем легальные.

Ранее Главред писал о том, что за последний год доля нелегальных сигарет на украинском рынке выросла более чем вдвое – с 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Потери государственного бюджета из-за недополученных налогов и акцизов оцениваются в 13,2 млрд. Таковы результаты исследования Kantar Украина.

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