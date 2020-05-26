В Черниговской области похоронили нардепа Давыденко

Валерия Давыденко похоронили в Черниговской области / susidy.city

Во вторник, 26 мая, сотни людей со всей Черниговской области провели в последний путь народного депутата Украины Валерия Давыденко, которого 23 мая нашли мертвым в собственном киевском офисе.

Похороны состоялись в городе Носовка, откуда погибший родом.

"Людей было очень много, наверное, с тысячу, если не больше. Попрощаться с народным депутатом приехали практически со всей Черниговской области - я видел представителей всех районов, не только тех, которые входят в его 208 округ. Были также председатели Черниговской облгосадминистрации и областного совета, народные депутаты, руководство партии, представители общественности, - рассказал сообщил помощник-консультант Давыденко, председатель исполкома Черниговского областного отделения партии "Наш край" Юрий Музыка, передает Укринформ.

По словам Музыки, отпели покойника дома у его матери, куда тело привезли накануне из Киева. А затем пешком понесли на городское кладбище, шли час. Гроб несли одноклассники Давиденко, один из них - народный депутат Украины Борис Приходько. Цветов было так много, что для них выделили отдельный микроавтобус.

Читайте такжеКрупный агробизнес и коррупционные скандалы: что известно о погибшем нардепе ДавыденкоНапомним, в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

Позже начато уголовное производство по факту смерти народного депутата. Полиция основной версией гибели Давыденко назвала самоубийство.

Также обнародованы новые фотографии с места гибели народного депутата от группы Доверия Валерия Давыденко, которого обнаружили в его офисе с простреленной головой.