В ГПУ назвали основную версию смерти нардепа Давыденко

Венедиктова назвала основную версию смерти Валерия Давыденко / Фейсбук В.Давиденко

Основной версией смерти народного депутата, члена группы "Доверие" Валерия Давыденко рассматривается самоубийство. В то же время следствие продолжает изучать разные версии.

Об этом в интервью изданию Українські новини заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, правоохранители продолжают изучать разные версии в этом деле.

"Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается - самоубийство", - отметила Венедиктова.

Давыденко на выборах в июле 2019 прошел в украинский парламент как беспартийный самовыдвиженец. В декабре стал членом депутатской группы "Доверие", работал в парламентском комитете по вопросам экономического развития.

Читайте также"Появится предсмертная записка": дело Давыденко спустят на тормозах - экспертНапомним, в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.

Позже начато уголовное производство по факту смерти народного депутата. Полиция основной версией гибели Давыденко назвала самоубийство.

Также обнародованы новые фотографии с места гибели народного депутата от группы Доверия Валерия Давыденко, которого обнаружили в его офисе с простреленной головой.