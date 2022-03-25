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Вертолеты и самолеты в России не вечны: эксперт назвал плюсы открытого неба в Украине

25 марта 2022, 09:00

ПВО успешно сбивает вражеские самолеты. Противник это понимает, поэтому в последние дни самолеты практически не летают, потому что боятся, что их собьют.

Украина, война
От ракетно-бомбовых ударов Украину могут спасти системы ПРО / Фото Reuters

Закрытие неба над Украиной и объявление бесполетной зоны может спасти Украину от вражеских истребителей и вертолетов. Но само по себе закрытие неба не спасет от вражеских ракет. Для этого нужны качественные системы противоракетной обороны (ПРО) - они гораздо важнее, чем объявление бесполетного пространства над самой Украиной.

Такое мнение озвучил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

"Исходя из той информации, которую дает США, Украина может их (систем ПРО, - ред.) получить достаточно, чтобы защитить небо крупных городов от таких ракет, как Калибр и Искандер", - сказал Шулипа.

Специалисты Минобороны достаточно быстро могут освоить работу с этими комплексами, считает эксперт.

Шулипа добавил, что сейчас ПВО достаточно успешно сбивает вражеские самолеты над Киевом, Харьковом и другими городами. Противник это понимает, потому что за последние дни там, где работают ПВО, самолеты практически не летают, потому что боятся, что их собьют. Также нужно понимать, что в России не так уж и много военных летчиков-профессионалов.

"Но в открытом небе есть не только минусы, но и плюсы. Ведь тогда у врага будет соблазн влететь, из-за чего мы сможем их сбивать, причиняя дополнительный ущерб, поскольку при всем многообразии вертолетов и самолетов в России они не вечны", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, Россия заявила, что по целям на западе Украины был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами Кинжал. Если это действительно так, то была задействована система баллистических ракет воздушного базирования на базе баллистической ракеты Искандер, которая уже использовалась вражескими войсками при атаке на Украину. Такие действия россиян, скорее всего, связаны с попыткой скрыть провал своей наземной операции. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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