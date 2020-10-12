Ветеран поджег себя на Майдане: дочь рассказала о состоянии

Николай Микитенко поджег себя на Майдане / Фото: Відсіч

В Киеве на Майдане независимости 11 октября ветеран АТО облил себя горючей смесью и поджег, сейчас он находится в коме.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на информацию от пресс-секретаря Нацполиции Оксану Блищик, мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, поскольку он получил 90% ожогов тела.

Самоподжег мужчина осуществил ночью, изначально о происшествии стало известно из соцсетей. Позже выяснилось, что это 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко.

В комментарии Суспильному дочь пострадавшего Юлия Микитенко рассказала, что ее отец находится в коме, а радикальный поступок он совершил по политическим мотивам.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", - утверждает девушка.

Как известно, Микитенко был активным участником Самообороны Майдана, а в марте 2014 года записался в Нацгвардию. В 2014 году участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности.

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