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Военный 7 часов ехал в тамбуре: в Укрзализныце рассказали детали скандала из-за "плохого запаха"

15 ноября 2022, 00:10

Словесная перепалка между военным и пассажирами произошла еще до того, как стюард проверяла документы и наличие билетов.

Украинский военный ехал в тамбуре поезда
Украинский военный 7 часов ехал в тамбуре поезда / Александр Перцовский

Украинский военнослужащий, возвращавшийся с фронта к своим родным, был вынужден 7 часов ехать в тамбуре. Все из-за того, что от него "дурно пахло". В Укрзализныце провели расследование и установили, кто виноват в этой ситуации. Детали рассказал начальник одного из филиалов "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Оказалось, что конфликт произошел между украинским воином и пассажирами. Судя по всему, им действительно не понравилось, как пахло от возвращавшегося с фронта воина, и между ними возникла словесная перепалка.

"В голове не укладывалось, чтобы наша коллега могла слово невежливое указать военнослужащему. Коллега, по 20 часов эвакуировали маршруту Харьков-Львов людей на пике эвакуации, в переполненном поезде наводила порядок - никому и ничего не воняло тогда. Стюарды наши доказали, что они не нежинки - даже хрупкие девушки знают, что такое несколько суток на ногах без передышки спасать и помогать. Поверьте, их неприятный запах не расстроит, разве что неприятные люди, которые им ради хайпу приписали обиду нашего воина", - написал Перцовский.

В Укрзализныце просмотрели 5-часовое видео и установили, что перепалка произошла еще до того, как стюард пошла проверять билеты. Что именно сказали пассажиры украинскому военному - неизвестно. Уже расстроенного военного заметили в тамбуре, но он отказался объяснять, из-за чего именно он не хочет ехать в вагоне с другими пассажирами.

"Когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре - несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно расстроило воина, он не сообщал. Настаивать и допрашивать считали некорректным", - отметил Перцовский.

В компании посоветовали, что делать пассажирам, которым чем-то мешают украинские герои, которые возвращаются с фронта.

"Если кто-то разнежен едет со своим ноутбуком в нашем Интерсити, пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что он может себе позволить - то связать свою глотку, закрыть ноутбука, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком ... Потому что едет он мирно в поезде именно благодаря таким военным и благодаря тем, кто с ними всегда рядом и всегда на их стороне - железнодорожникам", - отметили в Укрзализныце.

Перцовский добавил, что украинские стюарды начнут проходить тренинги по психологической помощи, чтобы в любой ситуации они смогли слова, чтобы успокоить пассажиров, детей или украинских военных, которые защищают нашу землю от оккупантов.

Напомним, об инциденте сообщили родные украинского защитника. Это произошло 11 ноября в поезде Интерсити Днепр - Киев. Военный возвращался в отпуск из Донецкой области.

Тогда в Укрзализныце отметили, что "стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести поездку в тамбуре".

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