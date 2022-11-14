"Вероятность такого сценария - 0%": Путин не согласится на вывод войск из Украины - оппозиционер

Путин не захочет вывести войска из Украины / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал войну против Украины, не согласится на вывод своих войск. Вероятность такого сценария равна 0%. Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

Путин не согласится на такой шаг даже для сохранения своей власти, ведь вывод войск будет считаться актом капитуляции, что в итоге станет концом его правления в Кремле.

Однако, по мнению Гудкова, у Путина есть варианты, при которых он сможет выпутаться из этой ситуации.

"Путин может пойти на какие-то условия только, если американцы скажут ему: "Володь, все, или тебя твои же "сливают", или мы тебе обещаем гарантии безопасности в обмен на определенные действия, которые ты выполнишь и отойдешь от власти. А мы тебя вывозим на Гавайи, обеспечиваем тебе остров с охраной, ты там себе живешь с Алиной и все о тебе забывают", - предположил оппозиционер.

Гудков убежден, что сохранить свою власть Путин не сможет, но такой вариант является единственным для сохранения самого Путина.

"Это единственный способ для него сохраниться, но даже не власть. Власть он не сохранит. Я не верю в то, что Путин сохранит власть, по крайней мере, на какие-то долгие периоды", – добавил политик.

По мнению оппозиционера, Путин сможет сохранить свою жизнь, только если попросит помощи у США.

"Акт капитуляции будет концом его сиденья в Кремле. Там народ наш злой, завистливый, жестокий. Мы же видим, как они себя ведут, так сказать, сброд в Украине, что называется армией. Они не дадут жить. Поэтому ему только одна дорога – попросить у американцев прощения и помощи, второго варианта нет", – заявил Гудков.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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