Власти Луганской области бьют тревогу из-за Covid-19 и привлекут пенсионеров

В области катастрофически не хватает врачей.
В Луганской области из-за катастрофической нехватки медиков для работы с больными коронавирусом, власти намерены привлечь интернов, а также врачей, вышедших на пенсию.
Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на брифинге в пятницу, 16 октября.
"Главная наша проблема в том, что у нас мало врачей. Никто особенно ехать к нам не хочет. Поэтому мы подготовили базу интернов, которые проучились год, два или три, чтобы они помогали. Мы даже сейчас ищем врачей-пенсионеров. И если будет критическая ситуация, постараемся их привлекать. Мы готовимся к худшему сценарию", - сказал Гайдай.
По его словам, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, местные выборы в области состоятся.
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"Если мы увидим, что у нас не 100-150 инфицированных в день, а 500, то, возможно, этот вопрос будет подниматься. Но пока никто даже не проговаривал вариант отмены выборов", - добавил чиновник.
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