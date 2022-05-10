Военный эксперт назвал сроки окончания войны и объяснил, что "добьет" РФ

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Военный эксперт Олег Жданов дал прогноз по поводу продолжительности войны России против Украины.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, вряд ли война продлится в течение нескольких лет. Скорее всего, она затянется еще на несколько месяцев.

По словам собеседника, для затяжной войны России следовало переводит свою экономику на военные рельсы еще год назад.

"Скажу так: это война на месяцы, но не на годы. Почему? Потому что, во-первых, как бы Россия ни тужилась, она не готовилась к долговременной войне. Ее экономика из-за санкций сегодня находится в стагнации", - отметил он.

Он также обратил внимание на то, что западные партнеры начали поставлять Украине оружие и другую помощь.

"Я не думаю, что они готовы воевать два или три года с Россией. Они ожидают, чтобы инвестировать в Украину для получения сверхприбылей в связи с реконструкцией и развитием нашей экономики", - добавил Жданов.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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