Сейчас оружие ВСУ поставляют по иным программам, но США делают все, чтобы выйти на конвеерное обеспечение украинской армии, рассказал эксперт.

Военный эксперт объяснил, какой фактор может запустить ленд-лиз от США в 2023-м / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

США может начать поставки оружия ВСУ в рамках закона о ленд-лизе уже с будущего, 2023 года. Об этом в эфире телеканала Freedom заявил известный военный эксперт Александр Мусиенко.

"Сейчас Украина получает помощь в рамках пакетов, которые были выделены Конгрессом. Ну вот той помощи, которая выделялась. Это еще не ленд-лиз. Это не те поставки, которые идут по условиям. Но, как мы видим, подготовка идет интенсивная. И где-то со следующего года это может начаться. Ну я имею в виду – какая подготовка? Подготовка по оборонной промышленности Соединенных Штатов. Мы видим, что там делаются определенные шаги. Даже президент Байден посещал непосредственно производственные мощности таких некоторых концернов", −сказал он.

Как считает Мусиенко, вопрос денег в ленд-лизе, как это ни парадоксально, но второстепенен. А на первый план выходит скорость поставок.

"И тут ключевое. Что самое главное? Самое главное даже, скажем так, механизм финансирование – не определяющий фактор. Хотя это важно. Деньги, я думаю, что будут. По крайней мере на следующий год закладывается сумма в поддержку Украины. Важно − чтобы на эти деньги было что купить и поставить. В оперативных потребностях. Я делаю акцент на слове "оперативных". Потому что война идет сейчас, защищаться нужно сейчас. И в этом смысле самое важное – наладить сейчас и увеличить производство вооружения и боеприпасов. Для того, чтобы оно увеличивалось на складах. А потом уже пол это вопросы финансирования, логистики и так далее", − подытожил эксперт.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ленд-лиз от США для Украины

Ранее генерал-лейтенант запаса, екс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что западные страны достаточно медленно предоставляют Украине оружие и поставляют его в недостаточных количествах хотя могли бы давать и больше. Причиной этого является страх, что война между Россией и Украиной может перерасти в войну РФ и НАТО, или же стать ядерной.

Однако чтобы этого не допустить, нужно не тормозить предоставление оружия, а решительно одержать победу над страной-агрессором России на поле боя, подчеркнул Романенко.

Украинский офицер, политтехнолог и журналист Тарас Березовец отмечал, что война России против Украины завершится силовым сценарием. Киев должен нанести сокрушительное поражение Москве. Ключевым моментом может стать освобождение Крыма, после которого Владимира Путина отстранит от власти его собственное окружение. Если ВСУ получат много оружия от США в рамках ленд-лиза, украинские войска смогут разбить российских оккупантов за 1,5 года.

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