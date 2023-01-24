Катков убежден – под ружье русские генералы могут призвать любое количество людей. Но есть проблема с их подготовкой на современном уровне.

Военный эксперт пояснил, с какими проблемами в мобилизации столкнутся вражеские генералы / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Понять логику, которой руководствуется Путин и его генералы, мобилизовывая жителей РФ в ряды оккупационной армии, практически нереально с обычных позиций. Об этом заявил в интервью Главреду главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Важный аспект − мы измеряем нормативы и возможности, исходя из логики здорового человека, то есть из тех координат, которые закладываются. То есть боец должен быть подготовлен к боевым действиям, должно быть проведено полноценное обучение с инструкторами, он должен быть экипирован всем необходимым (формой, зимней одеждой, термобельем, а не просто бушлатом и шапкой, бронежилетом, медицинской аптечкой и тому подобным). Но когда мы говорим о подготовке мобилизованных РФ, то она не объясняется нашей логике. Да и вообще военной логикой. Потому что подготовка в РФ – это взять всех мобилизованных лиц, закинуть их на полигон (независимо от его состояния), несмотря банально даже на то, как их потом перебрасывать по огромной территории РФ. А это может быть, например, самолет АН-12, у которого нет герметизированной кабины, и зимой температура в ней достигает -50. То есть кто из мобилизованных долетит, тот и молодец", − говорит специалист.

Катков убежден – под ружье русские генералы могут призвать любое количество. Но вряд ли смогут натренировать мобилизованных в качестве современных солдат.

"Отвечая на вопрос - россияне могут обучить любое количество, которое смогут призвать. Сколько из них будет полноценными боевыми единицами в понимании пехотного бойца современной армии – отдельный вопрос. Но призвать мобилизованных и поселить их в палатках на полигоне, а потом бороться с дизентерией они вполне могут. Поэтому здесь мы не должны исходить из логики здорового человека и накладывать его на РФ, потому что это – больная страна", − сказал он.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR, который ведет якобы бывший генерал Службы внешней разведки РФ, сообщалось - Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории России.

Такое решение он, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для оккупационных войск на войне против Украины.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", - пишет канал.

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