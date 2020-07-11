России Донбасс не нужен, это средство мотать нам нервы - Резников

Резников заявил, что России Донбасс не нужен / УНИАН

России не нужны оккупированные территории Донбасса, это способ обратить на себя внимание, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом Резников рассказал в интервью изданию "Главком".

"Они не являются территорией РФ, потому что ей не нужны. Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупирован Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы, и чтобы весь мир обратил на русских внимание: мол, ну говорите же с нами", - заявил Резников.

Он также сказал, что россияне "высасывают" из оккупированных территорий все, что можно. В то же время в эту территорию не вкладывают ничего.

"Донбасс их не интересует, они к нему относятся как уже даже не к колонии. Они высасывают все, что можно оттуда высосать, не вкладывая в эту территорию ничего. Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а у меня много информации с оккупированных территорий. Здесь не нужно быть даже большим разведчиком - просто люди пишут", - добавил министр.

Читайте такжеЗеленский сделал громкое заявление об особом статусе ДонбассаНапомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция Донбасса - это надолго.

"Я считаю, что мы сегодня делаем все, чтобы дать шанс "Минску", который давно был потерян - в конце 2015 года. Это вообще ревитализация того, что уже почило в бозе. Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, развеваться украинские флаги, - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", - пояснил Резников.