Возобновление пассажирских авиаперелетов: эксперт объяснил, когда произойдет

В Украине могут восстановить авиасообщение, но при определенных условиях.

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Возобновление пассажирских авиаперелетов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Не так давно в Украине начали возникать разговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Власть государства официально приступила к переговорам с регуляторами из Америки и Евросоюза в отношении восстановления пассажирских перевозок. О том, при каких обстоятельствах возможно возобновление в эфире национального телемарафона рассказал авиаэксперт Константин Криволап, пишет ТСН.

По словам эксперта, несмотря на громкие заявления, в Украине смогут летать самолеты только в том случае, если получится обеспечить безопасность аэропортов, пассажиров, самолетов и взлетных полос на должном уровне.

"Если будут найдены компромиссные решения с авиационными регуляторами, то только в таком случае возможно открытие аэропортов. Надо понимать, что для нас это очень важно, потому что начинают перемещаться люди, перемещаться капиталы, начинают перемещаться бизнесы. Если этого всего нет, то отсутствие нормального сообщения - это сдерживающий для бизнеса фактор", - объяснил Криволап. видео дня

Авиэксперт также добавил, что главной организацией, которая регулирует вопросы безопасности гражданской авиации является Международная организация ИКАО. Она была создана в 1947 году. Именно она занимается тем, чтобы обеспечить всем в мире безопасность полетов, потому Украине нужно выполнить имплементацию ее стандартов на национальном уровне.

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