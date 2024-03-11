Когда в Украине заработают аэропорты: в Кабмине раскрыли подробности

Сразу после открытия авиапространства компания Ryanair готова вернуться на рынок Украины. Также переговоры ведут с тремя украинскими авиакомпаниями.

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Александр Кубраков заявил, что Украина начала официальные переговоры по открытию аэропортов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по открытию аэропортов. Есть несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Не хочу никакие сроки проговаривать, но мы уже будем передавать официально, и мы вступаем в официальные переговоры с регуляторами", — сказал Кубраков в интервью РБК-Украина.

По его словам, невозможно осуществлять международные авиаперелеты без согласования европейского и американского регуляторов.

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"Украинская сторона передает двум регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы", — подчеркнул Кубраков.

Вице-премьер привел Израиль в качестве примера успешной работы аэропортов в условиях войны. По его словам, Украина проводит консультации с администрацией гражданской авиации этой страны.

Он добавил, что уже есть европейские авиакомпании, которые очень хотят зайти на украинский рынок и говорят, что будут первыми. В частности, в компании Ryanair заявили, что хотят весь рынок сразу после открытия авиапространства.

Кроме этого, переговоры ведут с тремя украинскими авиакомпаниями, которые также подтвердили, что хотят летать здесь.

Открытие аэропортов Украины В декабре 2023 года заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация в сфере безопасности. Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта". 19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express. "Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при закрытии воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе "Борисполя". Пассажиров и груза на самолете не было.

Как известно, в Украине в рамках военного положения введены ограничения по выезду военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным.

В частности, выезд за границу разрешен для военнообязанных лиц, которые имеют военно-учетные документы и могут предоставить документы об отсрочке от призыва.

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