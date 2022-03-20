Враги готовятся захватить гуманитарную колонну возле Харькова – Верещук

Враги готовятся захватить гуманитарную колонну на Харьковщине – Верещук/ Facebook Ирина Верещук

Российские захватчики хотят захватить гуманитарную колонну у Харьковской области, которая будет двигаться по ранее согласованному маршруту.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram. Она отметила, что ответственные лица должны принять меры безопасности, чтобы этого не произошло.

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути. Прошу срочно распространить эту информацию. Ответственным лицам принять меры безопасности", – написала Верещук.

Также она обратилась к российской стороне с требованием прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая двигалась в рамках согласованного гуманитарного коридора. В колонне пытались уехать женщины и дети.

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