Все тело в синяках и ссадинах: на Херсонщине избит 3-летний ребенок

Избитый ребенок не мог объяснить, что случилось.
В городе Новая Каховка Херсонской области избит и попал в больницу 3-летний мальчик, его тело было полностью покрыто синяками и ссадинами.
Ребенок был очень напуган, сообщает Типичный Херсон со ссылкой на сведения полицейских.
Издание добавило, что об избиении ребенка медики сообщили правоохранителям, и теперь они выясняют обстоятельства инцидента.
"…мать оставила сынишку под присмотром бабушки, а сама куда-то ушла на вечер по своим делам. Вернувшись домой, обнаружила, что тело сына сплошь покрыли синяки и ссадины…", – отмечается в материале.
По сведениям полиции, бабушка путалась в показаниях, а ребенок не может объяснить, что произошло, поскольку плохо умеет говорить. Семью мальчика правоохранители назвали асоциальной.
- Напомним, в Украине за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком предусмотрена уголовная ответственность, говорится на kodeksy.com.ua.
- В Уголовном кодексе есть ст. 166 – Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.
- За такое правонарушение грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Автор: Екатерина Присяжнюк