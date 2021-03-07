Все тело в синяках и ссадинах: на Херсонщине избит 3-летний ребенок

На Херсонщине сильно избили меленького ребенка / Фото pixabay

В городе Новая Каховка Херсонской области избит и попал в больницу 3-летний мальчик, его тело было полностью покрыто синяками и ссадинами.

Ребенок был очень напуган, сообщает Типичный Херсон со ссылкой на сведения полицейских.

Издание добавило, что об избиении ребенка медики сообщили правоохранителям, и теперь они выясняют обстоятельства инцидента.

"…мать оставила сынишку под присмотром бабушки, а сама куда-то ушла на вечер по своим делам. Вернувшись домой, обнаружила, что тело сына сплошь покрыли синяки и ссадины…", – отмечается в материале.

По сведениям полиции, бабушка путалась в показаниях, а ребенок не может объяснить, что произошло, поскольку плохо умеет говорить. Семью мальчика правоохранители назвали асоциальной.